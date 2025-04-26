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Çanakkale’de Kahraman 57’nci Alay’a “Vefa Yürüyüşü” yapıldı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca binlerce gencin katılımıyla, Albay Mustafa Kemal komutasındaki "57. Alay" için "Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Çanakkale’de Kahraman 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü yapıldı!

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ÇanakkalE Kara Savaşları'nın 110. Yılı anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca binlerce gencin katılımıyla, Albay Mustafa Kemal komutasındaki "57. Alay" için "Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapılması ve çorba ikramının ardından düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Kocadere'de saat 04.50'de başladı, 5 kilometre sürdü ve Conkbayırı'nda sona erdi. Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda yapılan "Şafak Ayini"ne ise İngiltere Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn da katıldı.

ECDADIMIZA LAYIK OLACAĞIZ
Başkan Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. "Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutsal emaneti koruyarak, 'Çanakkale Ruhu'nu her koşulda yaşatmaya ve gelecek kuşaklara da aktarmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de milletimiz, hiçbir işgale geçit vermeyeceğini ve her şart altında vatanını savunacağını göstermektedir. Türkiye Yüzyılı ile gayemiz, Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir" ifadesini kullandı.

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