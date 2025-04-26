Bakan Kurum İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası sayılarla açıkladı! Hasar tespitte son durum ne?

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli tedbirlerin alınacağına dikkat çeken Bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

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