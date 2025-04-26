Bakan Kurum İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası sayılarla açıkladı! Hasar tespitte son durum ne?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen en büyüğü 6.2 şiddetinde olan İstanbul depremlerinin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına dair son durumu kamuoyuyla paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen en büyüğü 6.2 şiddetinde olan İstanbul depremlerinin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına dair son durumu kamuoyuyla paylaştı.
İSTANBUL DEPREMİNDE EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE İHBAR YAPILDI?
Bakan Kurum, , deprem sonrası en çok hasar ihbarı yapılan ilçeleri sıraladı. İhbarların yoğunlaştığı ilçeler arasında Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) yer aldı.
HASAR TESPİTTE SON DURUM
Şimdiye kadar 8.367 binanın incelendiğini, bunlardan 7.113'ünün hasarsız, 437'sinin ise az hasarlı olduğunu duyurdu.
"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli tedbirlerin alınacağına dikkat çeken Bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."