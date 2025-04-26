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Bakan Kurum İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası sayılarla açıkladı! Hasar tespitte son durum ne?

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen ve en büyüğü 6.2 şiddetinde ölçülen depremler sonrası hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar 8 bin 367 binanın incelendiğini, bunlardan 7 bin 113'ünün hasarsız, 437'sinin ise az hasarlı olduğunu açıkladı. Peki en çok ihbar hangi ilçelerden geldi? İşte o tablo...

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 20:53
Bakan Kurum İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası sayılarla açıkladı! Hasar tespitte son durum ne?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen en büyüğü 6.2 şiddetinde olan İstanbul depremlerinin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına dair son durumu kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL DEPREMİNDE EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE İHBAR YAPILDI?

Bakan Kurum, , deprem sonrası en çok hasar ihbarı yapılan ilçeleri sıraladı. İhbarların yoğunlaştığı ilçeler arasında Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) yer aldı.

HASAR TESPİTTE SON DURUM

Şimdiye kadar 8.367 binanın incelendiğini, bunlardan 7.113'ünün hasarsız, 437'sinin ise az hasarlı olduğunu duyurdu.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli tedbirlerin alınacağına dikkat çeken Bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

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