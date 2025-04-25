Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi!

Başkan Erdoğan ve Yeni Zelanda Başbakanı Luxon. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir araya geldiği Luxon onuruna akşam yemeği verdi.

Başkan Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.