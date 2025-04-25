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Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon onuruna yemek verdi.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 19:59 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 19:59
Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi!

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Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. Yıldönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Luxon, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan ve Yeni Zelanda Başbakanı Luxon. (AA)Başkan Erdoğan ve Yeni Zelanda Başbakanı Luxon. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir araya geldiği Luxon onuruna akşam yemeği verdi.

Başkan Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Başkan Erdoğan ve Yeni Zelanda Başbakanı Luxon. (AA)Başkan Erdoğan ve Yeni Zelanda Başbakanı Luxon. (AA)

Yemekte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yeni Zelanda heyetinden isimler de yer aldı.

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