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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a birlik mesajı: "Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber omuz omuza inşa edeceğiz"

Başlan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Tarihten husumet çıkartarak aralarındaki köklü ve güçlü bağları sarsmaya çalışanların bugüne kadar emellerine ulaşamadığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'yi bugünlere nasıl birlikte getirdiysek, Türkiye Yüzyılı'nı da yine hep beraber omuz omuza inşa edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:20
Başkan Erdoğan’dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’a birlik mesajı: Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber omuz omuza inşa edeceğiz

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Başlan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mesajda, "Bu vatan topraklarında asırlardır bir arada yaşayan bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de sevincimizi ve kederimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına ve ötekileştirilmesine izin vermedik ve bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderen Erdoğan, Ermeni toplumunun kıymetli mensuplarını en kalbi duygularıyla selamladığını belirtti.

YİTİRDİĞİMİZ CANLARIN ACILARINI HALEN YÜREKLERİMİZDE HİSSEDİYORUZ
Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ve torunlarına bir kez daha taziyelerini ilettiğini vurguladığı mesajında, "Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tekabül eden savaş yıllarında yaşanan isyanlar, artan çete hareketleri, silahlı grupların gerçekleştirdiği bozgunculuk eylemleri ve salgın hastalıklar sebebiyle yitirdiğimiz canların acılarını halen yüreklerimizde hissediyoruz. Öte yandan geçmişin müessif hatırlarının bugünü ve geleceği esir almaması gerektiği inancıyla, 86 milyon olarak istikbalimizi birlikte inşa etmemiz gerektiğinin de farkındayız." görüşünü paylaştı.

Tarihten husumet çıkartarak aralarındaki köklü ve güçlü bağları sarsmaya çalışanların bugüne kadar emellerine ulaşamadığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vatan topraklarında asırlardır bir arada yaşayan bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de sevincimizi ve kederimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına ve ötekileştirilmesine izin vermedik ve bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin kültür, sanat, siyaset, ekonomi, eğitim ve sosyal hayatına kıymetli katkılarda bulunan Ermeni vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği, diğer tüm vatandaşlarımız gibi önceliğimiz olmaya devam edecek."

TÜRKİYE YÜZYILI'NI DA YİNE HEP BERABER OMUZ OMUZA İNŞA EDECEĞİZ
Başkan Erdoğan, mesajında "Türkiye'yi bugünlere nasıl birlikte getirdiysek, Türkiye Yüzyılı'nı da yine hep beraber omuz omuza inşa edeceğiz. Ay yıldızlı al bayrağın huzur ve güven veren gölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak ilelebet özgürce yaşayacağız. Bu düşüncelerle, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığımı yineliyor, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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