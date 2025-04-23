Papa’nın son yolculuğuna uğurlanacağı odanın ilk görüntüleri yayınlandı: Her şey vasiyetine uygun olacak!

Vatikan, Papa'nın inme ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğini belirtirken, Papa'nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. Vatikan açık tabut merasimi için hazırlıklarını tamamladı. Vatikan Basın Ofisi, törenin düzenleneceği odanın ilk görüntülerini servis etti.



Basınla paylaşılan görüntülerde, Papalık makamının koruması İsviçre Muhafızları'nın cenazenin başında nöbet tuttuğu görüldü. Vatikan, Papa Francis'in cenaze masraflarının vasiyetinde yazdığı üzere isimsiz bir hayırsever tarafından karşılanacağını açıkladı. Francis'in vasiyetinde, "Cenaze masraflarım, şatafatsız ve özel bir hazırlık olmadan ayarladığım hayırsever tarafından karşılanacaktır" denildi.



Papa Francis'in naaşının getirildiği Aziz Petrus Bazilikası yakınlarında, Papa'nın cansız bedenini görüp duygularına yenik düşenler için dört adet psikolog getirilecek. Aziz Petrus Bazilikası'nda kurulan çadırda bekleyecek psikologlar, bugün kalabalığa hizmet verecek. Papa'nın 94 yaşındaki çocukluk arkadaşı Ardina Aragon, "Arjantinli bir papaya sahip olduğumuz için gurur duymalıydık" dedi.

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