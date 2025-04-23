İstanbul depreminden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek! Bakanlık açıkladı

İstanbul'da peşpeşe meydana gelen 51 deprem büyük panik yarattı.

Beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği büyük merak konusuyken birçok vatandaş panikle camlarından, balkonlarından atladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 151 kişinin yaralandığı açıklanırken vatandaşların tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Vatandaşın deprem korkusu için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Psikososyal Destek Ekiplerimiz sahada görevinin başındadır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.