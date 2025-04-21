ABD Dışişleri Bakanı Vance ve Papa (İHA) SON OLARAK VANCE İLE GÖRÜŞTÜ

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

Papa'nın son ayini (AA/20 Nisan) SON AYİNİ

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan gün olan Paskalya Bayramı Vatikan'da Kardinal Angelo Comastri'nin dün yönettiği ayinle kutlandı. Ayininin ertesinde Papa Francis Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'nda geleneksel "Urbi et Orbi" hitabını yaptı. PAPA FRANCIS NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?

Papa Francis, Papa Benedict XVI'nin istifasının ardından 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin lideri olarak seçildi. 17 Aralık 1936'da doğan Papa Francis'in papalık dönemi, kiliseyi modernize etme, sosyal adalet sorunlarını ele alma ve dinler arası diyaloğu teşvik etme çabalarıyla damgasını vurdu.

Papa seçimi (AA) BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?

Papa'nın ölümü sonrası gözler yeni papa seçimine çevrildi. Yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey sürecini takip edecek. Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak. GİZLİ TOPLANTILAR YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Katolik haber sitesi Crux'un editörü ve Papalık süreci uzmanı John Allen, kardinallerin "Papa'nın hastalanmasından çok önce halefini belirlemek için gizlice" toplantılar düzenlediğini söyledi.

Papa seçimi (AA) PAPA NASIL SEÇİLİYOR?

Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor. BACADAN DUMANLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bacadan çıkan siyah duman Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.

Papa seçimi (AA) Henüz net bir halef belirlenmese de, Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak tahmin ediliyor. Karar nihayetinde Kardinaller Koleji tarafından verilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN