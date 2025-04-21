Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü’nün kurultay soruşturmasında şüpheli olarak ifadesi alındı!

CHP'nin 'şaibeli kurultay' soruşturmasında tanıkların verdiği ifadelerin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem'i olan Şükran Kütükçü, dosyada şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.
30 yıl birlikte çalıştığı Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği iddialarıyla gündeme gelen Şükran Kütükçü'ye, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sponsorluğundaki Londra tatili de soruldu.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Kütükçü'nün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
DİLHAN DUMANOĞLU