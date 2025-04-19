Tutuklu menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı!

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Barım, Gezi olaylarıyla ilgili de sorgulandı. Çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde savcı tarafından ifadesi alındı. Barım'ın yurtdışında kaçak olan Mehmet Ali Alabora ile Gezi sürecinde irtibatlı olduğu iddiası yer aldı. Barım, sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye yollandı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.