Kalkınmanın yolu Türkiye’den geçer: Boğaz’a yeni demiryolu hattı!

Çin-Basra-Türkiye-Avrupa destinasyonunda 6 bin 314 km'lik Kalkınma Yolu Koridoru, hız kazandı. Bu hattın 1.200 kilometresinin Irak sınırlarından, 2.100 kilometresinin ise ülkemiz üzerinden geçtiği hatırlatıldı.

Bu koridor üzerinde yapımı devam eden toplam 928 kilometre uzunluğundaki projelere ek olarak toplam uzunluğu 501 kilometre olan Gaziantep-Şanlıurfa- Mardin-Nusaybin-Ovaköy proje çalışmaları devam ederken, 127 km'lik Nusaybin-Cizre-Ovaköy ve 136 km'lik Gaziantep-Şanlıurfa hattının projeleri tamamlandı. 180 km'lik Şanlıurfa-Mardin ve 58 km'lik Mardin-Nusaybin güzergahında çalışmaların sürdüğü açıklandı.

YENİ DEMİR YOLU

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Marmaray'la birlikte Asya ile Avrupa'nın İstanbul Boğazı üzerinden demiryolu hattıyla birbirine bağlandığını vurguladı. Orta Koridor projesi kapsamında da Boğazlar'dan farklı bir demir yolu geçişine imkân sağlayacak 120 km'lik yol için projenin hazırlandığını açıkladı. Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Demir Yolu Projesi ile Divriği-Kars arasındaki mevcut hattın altyapı standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmaların ve ihale süreçlerinin de devam ettiğini anlattı.

Türkiye, Güney'den Kalkınma Yolu Koridoru, Kuzey'den ise Orta Koridor projesi ile Asya ile Avruya'yı birbirine bağlayacak. Bu konuda tüm çalışmalar hızlandı. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Boğazlar'dan yeni bir demiryolu geçişinin sağlanacağını anlattı.