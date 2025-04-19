Başkan Erdoğan Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin girişimleriyle Conrad Otel'de gerçekleştirilen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda dünyaya mesaj verdi:



Bugün burada bulunan siz kardeşlerim duruşunuzla sadece Filistin'i ve Filistin halkını değil, insanlığı ve insani değerleri de savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak, baskılara boyun eğmeyerek tüm insanlığa adeta nefes oluyorsunuz.



İsrail hükümeti çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Filistinli kardeşlerimiz son asrın en büyük haydutluğuna maruz kalıyor. İsrail'in vahşice öldürdüğü 60 bine yakın Filistinlinin kahir ekseriyeti kadın ve çocuk. Yüzlerce doktor, hemşire, sağlık personeli kurşunların hedefi oldu.



Yardım görevlileri öldürüldü. İlaç, su, gıda bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. Okullar kiliseler, camiler, üniversiteler bombalandı. Gazze'deki binaların neredeyse yüzde 80'i yıkıldı. Gazze, taş üstünde taş kalmayacak derecede harap edildi.



Buradan bir kez daha soruyorum: Nerede uluslararası hukuk, nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, nerede ortalığı ayağa kaldıran, bütçesi milyarlarca doları bulan yapılar, örgütler, kurumlar? Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum, İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir. Netanyahu'nun ve cinayet şebekesinin uluslararası mahkemelerde er veya geç yargılandığını inşallah göreceğiz.

İstanbul'daki toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra, Filistin, Katar, BAE, Pakistan, Malezya, Endonezya, Senegal, Ürdün, Bahreyn, Cezayir, Azerbaycan ve Mısır parlamento başkanları ve temsilcileri katıldı. Katılımcılar, Başkan Erdoğan ile aile fotoğrafı çektirdi

(Takvim Gazetesi)

ANNE SANA NASIL SARILACAĞIM

Bu sözleri, İsrail saldırısında kollarını kaybeden Mahmoud Ajjour söyledi. Portresi "Yılın Fotoğrafı" seçildi.