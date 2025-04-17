AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü! Babası hayatını kaybetti

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığında bulundu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığında bulundu.
Yılmaz, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim.
Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.