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Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! 8 saatlik ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı. Ağır bir ameliyata alınan Önder'in ameliyatı halen devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,  "Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, hastaneye geldi. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli süreci yakından takip ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 08:49
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! 8 saatlik ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırıldı.

    Kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilen Önder, ameliyata alındı.

    "SIRRI BEY HALA MASADA, CUMHURBAŞKANI SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

    DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Cumhurbaşkanı süreci yakından takip ediyor. Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklama dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı" dedi.


    DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)


    Takvim.com.tr, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin son gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

    CANLI ANLATIM
    08:25 16 Nisan 2025
    "HENÜZ AMELİYAT TAMAMLANMADI"
    DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Cumhurbaşkanı süreci yakından takip ediyor. Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklama dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı" dedi.
    02:06 16 Nisan 2025
    BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.

    Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

     

     

     

     

    CEVDET YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

    Sırrı Süreyya Önder hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

    KURTULMUŞ: DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

    01:49 16 Nisan 2025
    VALİ GÜL: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

    Sırrı Süreyya Önder hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirtti.

    Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

    "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

    01:44 16 Nisan 2025
    "ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, Ömer Çelik ise "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
    01:33 16 Nisan 2025
    DEM EŞ BAŞKANLARI HASTANEYE GELDİ
    DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

    DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

     

     

     



    "SAYIN VALİ'YE VE SİYASİ BAŞKANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,"Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.

    Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali'ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

    Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.
    00:46 16 Nisan 2025
    VALİ DAVUT GÜL: AMELİYAT 6-7 SAAT SÜREBİLİR

    İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.

    112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

    Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu.

    "DUA EDİP SONUCU BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

    Olayın ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diğer devlet büyüklerinin meseleyle yakinen ilgilendiğini aktaran Gül, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

    "HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ"

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Önder'e hızlı bir şekilde müdahale yapıldığını söyledi.

    Önder'in şu anda büyük bir ameliyatta olduğunu kaydeden Güner, "Rabbim inşallah şifasını verecektir. Şu anda bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." dedi.

    Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de ameliyatın saat 23.30 sularında başladığını ve tüm kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi ekiplerinin burada olduğunu dile getirdi.

    Kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılmasının büyük bir ameliyat gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat." ifadelerini kullandı.

    00:35 16 Nisan 2025
    BAHÇELİ ARADI

    MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden bilgi aldı.

    Öte yandan Bahçeli, Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan ile de görüştü.

    00:31 16 Nisan 2025
    "ANA DAMARDA YIRTILMA VAR"
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
    00:29 16 Nisan 2025
    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR
    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
    00:08 16 Nisan 2025
    DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
    DEM Parti'den gelen açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." denildi.
     

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