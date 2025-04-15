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Devlet depremzedelerin yaralarını sarmak için düğmeye bastı: Yeni yapılan Ebrar Sitesi tamamlandı!

K.Maraş’taki 22 bloklu Ebrar Sitesi asrın felaketi olan depremde yıkıldı. Bin 400 kişi can verirken devlet yaraları sarmak için düğmeye bastı. Yeni yapılan Ebrar Sitesi tamamlandı. Bakan Murat Kurum, “Siteyi 1 yılda inşa ettik. Acılar unutulmaz ama yaralarımızı saracağız” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Devlet depremzedelerin yaralarını sarmak için düğmeye bastı: Yeni yapılan Ebrar Sitesi tamamlandı!

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Asrın felaketi, Kahramanmaraş şehir merkezinde yer alan Ebrar Sitesi'nde büyük yıkıma yol açtı. 8-9 katlı çürük bloklardan oluşan sitede 1.400 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından 11 ilde yeniden inşa çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Şubat 2024'te Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için harekete geçti.

97'Sİ İŞ YERİ, 678'I KONUT
Emlak Konut GYO 32 bloktan oluşan konut/iş yerlerinin yapımı için tüm mühendislik imkanlarını seferber etti. Önce zemin iyileştirmeleri yapıldı. Bu kapsamda her bloğun altında ortalama 100- 150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı. Kimi bölgelerde 21 metre derine inen bu sistemde 3 bin 870 zemin iyileştirme kazık imalatı yapıldı. Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları yapıldı. Gece - gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı. Bölgede 97'si iş yeri, 678'i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı.

YENİ, GÜVENLİ VE KONFORLU KONUTLAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Selma Zencir'in "Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için" ifadelerini kullandı.

EN GÜVENLI 23 İL
AFAD, Türkiye'de aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük 23 şehri açıkladı. Deprem riski en az olan şehirler arasında Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak yer aldı.

EĞLENCE TIRI'NDA HEDEF 500 BİN ÇOCUK
Türkiye'nin en büyük mobil eğlencesi Eğlence Tırı, ilk olarak 2022 yılında yola çıktı. 'Eğlence Her Yerde' sloganıyla şimdiye kadar 300 bin çocuğa ulaştı. Eğlence Tırı, 2025 yılı rotasını belirledi. Geleneksel hale getirilen ve ulaştığı noktalarda binlerce çocuğa ücretsiz eğlence imkanı sağlayan mobil eğlence festivali, bu yıl deprem bölgesini odağına aldı. Tır, dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'dan yola çıkarak; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya dahil olmak üzere toplam 17 farklı noktada çocuklarla buluşacak. 200 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen Eğlence Tırı, toplamda 500 bin çocuğa ulaşmış olacak. Eğlence merkezinin CEO'su Seydi Taş, "Deprem bölgesinde çocukların hayatına bir nebze olsun neşe katmak, onları bir günlüğüne de olsa gülümsetmek bizim için büyük ve anlamlı bir sorumluluk" diye konuştu.

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