DEM Parti İmralı heyeti üyesi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi.
DEM Parti İmralı heyeti üyesi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi.
DEM Parti'den gelen açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır.
İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." denildi.