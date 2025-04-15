DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

DEM Parti'den gelen açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır.

İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." denildi.