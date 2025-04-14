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Çocuklara cinsel içerikli mesajlar atan Ali Efe Güneş hakkında soruşturma!

Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 16:23
Çocuklara cinsel içerikli mesajlar atan Ali Efe Güneş hakkında soruşturma!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ali Efe Güneş (Sosyal medya)Ali Efe Güneş (Sosyal medya)

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Ali Efe Güneş (Sosyal medya)Ali Efe Güneş (Sosyal medya)

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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