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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak. Kabinenin gündeminde terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyonun yanı sıra öğretmen atama takvimi de olacak.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 11:50
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...

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En son 24 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmişti ve yaklaşık 3 haftalık aranın ardından şimdi gözler yeni haftada Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!

Yeni haftada Kabine'nin 14 Nisan Pazartesi günü Başkan Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanması bekleniyor.

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HANGİ BAŞLIKLAR ELE ALINACAK?

Oldukça kritik başlıkların masada olacağını ifade edebiliriz. İç ve dış politikanın yanı sıra terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyon konuları masaya yatırılacak.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞLIĞI

Öte yandan 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Başkan Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. İşte Kabine'de terörsüz Türkiye başlığının olacağını ifade edebiliriz.

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Suriye'deki son durum da ele alınacak. İsrail'in Suriye'deki üssü bombalamasının ardından Kabine Toplantısı'nda gündem başlıkları arasında olacak.

Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği gümrük tarifeleri ve olası Erdoğan – Trump görüşmesi de başlıklar arasında olacak.

Ayrıca Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de kablo döşenmesi konusu da gündemde olacak. Türkiye'nin KKTC'deki garantörlüğünden kaynaklanan yetki alanlarının kullanılması için atılabilecek adımlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

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Diplomasinin kalbinin attığı Antalya Diplomasi Forumu'na da ayrı bir parantez açılacağını ifade edebiliriz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

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