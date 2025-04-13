Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda temaslarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Sachs, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmaların neden olduğu çevre sorunlarını ele alarak, bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdi. Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. El Durubi, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladıktan sonra Afrika Kültür Evi standını ziyaret etti.