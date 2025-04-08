Bakan Uraloğlu duyurdu: Bayram tatilinde havalimanlarında yolcu rekoru kırıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı ilk çeyreğine ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verileri ile Ramazan Bayramı'ndaki yolcu hareketliliğini değerlendirdi. BİR GÜNDE 258 BİN 242 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısının 6 milyon 107 bin 894, hizmet verilen uçak trafiğinin ise 42 bin 521 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Söz konusu tarihlerde İstanbul, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında 2025 yılı yolcu rekorlarının kırıldığını da belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "28 Mart-6 Nisan tarihlerinde İstanbul Havalimanımızda 15 bin 189 uçak trafiği gerçekleşti. Burada, 2 milyon 313 bin 597 yolcuya hizmet verilirken, dönüş yolculuklarının arttığı 6 Nisan Pazar günü 258 bin 242 yolcumuzu ağırlayarak 2025'in en yüksek rakamına ulaştı. Bu dönemde, Esenboğa Havalimanı'nda da 2 bin 513 uçak trafiği gerçekleşti, 382 bin 737 yolcu havalimanımızı kullandı. Esenboğa Havalimanı da 6 Nisan günü 41 bin 577 kişiye hizmet vererek bu yılın yolcu rekorunu kırdı."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Takvim.com.tr) İZMİR, ANTALYA VE MUĞLA'DAN DA REKOR GELDİ

İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 35 uçak trafiği ile 316 bin 790 yolcuya hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, söz konusu havalimanında 6 Nisan'da 2025 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 35 bin 246 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Uraloğlu, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Antalya Havalimanı'nda da 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşirken 590 bin 189 yolcuya hizmet verildiğini belirterek Havalimanında 5 Nisan Cumartesi Günü 78 bin 85 yolcu sayısına ulaşılarak bu yılın yolcu rekorunu kırdığını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 437 uçak trafiğiyle ilgili tarih aralığında 58 bin 486 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde 631 uçak trafiği gerçekleşti ve 83 bin 712 misafirimizi ağırladık. Her iki havalimanımız da 6 Nisan günü 2025'in en yüksek rakamlarına ulaştı. Söz konusu tarihte Milas-Bodrum Havalimanı 7 bin 507, Dalaman Havalimanı ise 10 bin 615 yolcu ağırladı."