Türkiye'de özel sektörün çip üretim kapasitesi "Ulusal Çip Konsorsiyumu" ile büyütülecek

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Çiplerin tasarım, üretim, paketleme ve test gibi bütün aşamalarının Türkiye'de gerçekleştirilmesinde ve Türk sanayisinin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak "Ulusal Çip Konsorsiyumu" oluşturulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin yarı iletken ve çip teknolojileri alanında güçlü bir konum elde etmesi ve sektörde sürdürülebilir bir üretim kapasitesi geliştirmesi, ulusal teknoloji politikalarının öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Çip üretimi (AA) Çip tasarım ve üretim kabiliyeti bulunan Türkiye'de, yarı iletken ve çip teknolojileri alanında, kamu destekli ve çok ortaklı ulusal bir konsorsiyum kurulması planlanıyor. "Ulusal Çip Konsorsiyumu" ile tasarım, üretim, paketleme ve testten oluşan çip üretiminin bütün aşamalarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. KRİTİK ÇİP İHTİYACINDA DIŞA BAĞIMLILIK ORTADAN KALKACAK

Böylece çip üretim ekosisteminin büyümesi sağlanarak, mevcuttaki tasarım yetkinliğinin kademeli olarak geliştirilmesi ve Türk sanayisinin kritik çip ihtiyacında dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Strateji kapsamında, ihtiyaç duyulan çiplerin tasarımı yerli tasarımcılar tarafından yapılacak ve seri üretim Türkiye'de kurulacak tesislerde gerçekleştirilecek. Kamu alımlarıyla bu süreçte kaldıraç etkisi yaratılması sağlanacak. Bu sayede, TÜBİTAK bünyesinde oluşan yetkinliklerin geliştirilmesi ve "terzi usulü" yatırım teşvikleriyle küresel ölçekte çip üreticilerinin Türkiye'de yatırım yapması hedefleniyor.