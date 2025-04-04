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Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi kimdir, kaç yaşında?

"Türkiye'nin medya ve sanayi dünyasının önemli isimlerinden Çiğdem Simavi, son dönemde yeniden gündeme geldi. Peki, Çiğdem Simavi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler..."

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:17
Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi kimdir, kaç yaşında?

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Çiğdem Simavi, son günlerde yeniden kamuoyunun gündeminde. Peki, Çiğdem Simavi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler..."

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi kimdir?

Türkiye'nin medya ve sanayi dünyasının önemli isimlerinden Çiğdem Simavi, son dönemde tekrar gündemde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi, Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erdoğan Simavi'nin eşi ve Türkiye'nin kültür-sanat hayatının öncülerinden olan Simavi'nin yaşam öyküsü, bir dönemin sosyal ve ekonomik dinamiklerini anlamak için adeta bir anahtar niteliğinde. İşte, 86 yıllık ömrüne sığdırdığı başarılar, aile mirası ve güncel projeleriyle Çiğdem Simavi'nin hikayesi…

Çiğdem Simavi'nin Biyografisi

Doğum Tarihi: 8 Ocak 1939

Doğum Yeri: İzmir

Baba: Avni Nuri Meserretçioğlu (İzmir'in tanınmış armatörlerinden)

Anne: Suat Meserretçioğlu

Eğitim: İzmir Amerikan Koleji

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