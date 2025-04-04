Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi, Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erdoğan Simavi'nin eşi ve Türkiye'nin kültür-sanat hayatının öncülerinden olan Simavi'nin yaşam öyküsü, bir dönemin sosyal ve ekonomik dinamiklerini anlamak için adeta bir anahtar niteliğinde. İşte, 86 yıllık ömrüne sığdırdığı başarılar, aile mirası ve güncel projeleriyle Çiğdem Simavi'nin hikayesi…