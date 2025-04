Özel Boykotuna iş dünyası temsilcilerinden sert tepki yağdı!

İBB'nin 560 milyar liralık vurgununa yönelik soruşturma sonrası başlatılan boykota iş dünyası temsilcilerinden sert tepki geldi. Ancak yolsuzluk operasyonunu eleştiren TÜSİAD şaşırtmadı ve boykota sessiz kalarak bir kez daha esnafın, vatandaşın karşısında yer aldı.



Geçmişte hükümetleri atayan, istemedikleri liderleri koltuğundan indiren, Türkiye'yi İMF'nin pençesine atarak milyar dolarlar kazanan TÜSİAD, hala geçmişin özlemiyle yanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasını savunan, 560 milyar liralık İBB vurgununa ise sessiz kalan TÜSİAD, Türk esnafını hedef alan CHP'nin 'Özel Boykot' projesine sesini çıkarmadı. Ancak iş dünyasının temsilcileri MÜSİAD, TOBB, İTO, ATO, TESKOMB, TÜRES boykotun esnafa ve milli duruşa operasyon olduğunu belirterek tepki gösterdi. İŞTE O AÇIKLAMALAR



MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI:

Boykot çağrıları ekonomik dengeleri bozma girişimidir. CHP tarafından dün (2 Nisan) için duyurulan boykot çağrısının bazı çevrelerce de desteklendiğini görüyoruz. Bu çağrı, yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir. Tüm vatandaşlarımızı ekonomimize güçlü destek vermeye çağırıyoruz.



İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:

Bizi biz ve bir yapan değerlerimize sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Şirketlerimiz bu değerlerimizin başında gelir. Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye, bir aklıselim ülkesidir. Kaybeden Türkiye olmamalı.

İSTANBUL TİCARET BORSASI BAŞKANI ALİ KOPUZ:

Muhalefet, yolsuzluk soruşturmasını unutturmak için her şeyi yapıyor. Önce gençleri sokağa dökmeye çalıştılar, istedikleri başarıyı elde edemeyince, yerli ve milli markaları hedef tahtasına koydular. Vatandaşlarımız yerli markalarına sahip çıkınca, bu kez tüm ticareti engellemeye çalışıyorlar.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞI (ASKON) GENEL BAŞKANI ORHAN AYDIN:

Hukuki süreci de hukukçularınız ile yürütürsünüz. İnsanları sokaklara döküp karşı karşıya getirerek, ülkemizin ve milletimizin refahı için gece gündüz çabalayan üreticilerimizi hedef alarak süreci yürütemezsiniz.



TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDI VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ (TESKOMB) BAŞKANI ABDULKADİR AKGÜL:

Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız. günlük kazancıyla geçimini sağlamaya çalışan ve bu nedenle desteğe her zaman ihtiyaç duyan kesim hedef alınmamalı.



ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ

Üretim ve istihdamın devamlılığı ekonomik bağımsızlığın temel şartlarındandır. Üretim, istihdam sağlayan firmalarımız için risk oluşturacak her türlü eylem ve boykottan kaçınmalıyız.



TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

Müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı.



İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır.



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır.



TÜM RESTORANLAR VE TURİZMCİLER DERNEĞİ (TÜRES) GENEL BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL:

Boykot çağrıları milli markalar ile esnafı zor durumda bırakır. Bu çağrılarla farklı siyasi görüşlerden esnafımız, üreticimiz ve işletmelerimiz hedef alınıyor.



TÜSİAD NİYE SES ÇIKARMIYOR

TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, boykot ile ilgili A Haber canlı yayınına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı: Sen herkesi hedef alırsan bu tepkiyi görürsün. Kim tepki göstermiyor? TÜSİAD. Hiç tepki yok. Her şeye konuşan TÜSİAD, iş ekonomi olunca niye konuşmuyor? O dönem de dedik TÜSİAD çıksın desin ki 'biz bu ülke için şunları yapacağız önümüzü açın.'



Bıraksın siyaseti demiştik. Siyaset yapmak istiyorsa parti kursunlar partilere üye olsunlar gelsinler siyaset yapsınlar. Ama ekonomiye bir saldırı var niye TÜSİAD cevap vermiyor? TÜSİAD'ın üyesi yok mu bu saldırılacak firmalar arasında? Hepsi üyesi. Bir ses çıkarsalar, 'siz üretime saldıramazsınız ekonomiye saldıramazsınız' dese ya. Biz bunu bekliyoruz iş dünyasından. İş örgütleri konuşmuş. Üyelerini korumak zorundalar. İnsanlar bir şeyleri almayınca sizin üyelerinizin ürettiği ürünler satılmayacak demektir.

ÜNVER'E İMAMOĞLU LİNCİ

Ünlü komedyen Gökhan Ünver, CHP'li İBB eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kaldığı için sosyal medyada linç kampanyasına maruz kaldı. Ünver'in CHP'li Küçükçekmece, Avcılar ve Bodrum belediyeleri tarafından gösterileri de iptal edildi. Emre Kınay da Ünver'in kendi tiyatrosundaki gösterisini iptal etti.



ÖZİL: ZARAR VERMEYELİM

AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil, CHP'nin ekonomiyi hedef alan boykot çağrısına büyük tepki gösterdi. Dünyaca ünlü eski futbolcu Özil, "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim" diyerek vatandaşlardan alışveriş yapmasını istedi. Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.