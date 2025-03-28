CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

20 MİLYON KİŞİ YOLA ÇIKACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Bu duyurunun ardından otellerde son dakika rezervasyonları hızlanırken, otobüs ve havayollarında ise bir anda bilet satışları patladı.

20 MİLYON KİŞİ YOLA DÜŞECEK

Bayram döneminde sadece 10 milyon kişinin otobüsle, 5-6 milyon kişinin iç hatlarda uçakla seyahat edeceği öngörülürken, ek seferlerin devreye alındığı trenlerle de 3 milyon kişi yolculuk yapacak.

Toplamda 20 milyon kişinin yollara düşeceği tahmin edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

EK SEFER İMKANI GENİŞLETİLDİ

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitelerinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini kaydederek "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık" dedi.

UYGULAMA 7 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Uraloğlu, "B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

DENETİM SİSTEMİ DEVREDE OLACAK

Uraloğlu, bu araçlarla yapılan taşımalarda denetimin de sıkı şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak." açıklamasında bulundu.