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Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2025 güncel liste

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planlarını yapan milyonlarca vatandaş köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu bayramda da bazı yolların ücretsiz olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 23:54 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 23:54
Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2025 güncel liste

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Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yollara düşmeye hazırlanan vatandaşlar, "Köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Uygulamanın detayları belli olmaya başladı, bazı geçiş noktaları ücretsiz olacakken bazıları ücretli kalmaya devam edecek.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?

2025 Ramazan Bayramı öncesinde, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprülerin bayram boyunca ücretsiz olması bekleniyor. Bu uygulama genellikle bayramın ilk gününden bir gün önce gece yarısı başlıyor ve bayramın son gününü takip eden sabah saatlerine kadar devam ediyor.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi karar açıklandığında yürürlüğe girmesi beklenen uygulamaya göre:

🟢 Ücretsiz Olacak Yollar (KGM Sorumluluğunda):

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Anadolu Otoyolu (İstanbul-Ankara hattı)

Gebze-Orhangazi-İzmit çevre yolları (KGM kapsamında olan kısımlar)

🔴 Ücretli Olmaya Devam Edecek Yollar (YİD Modeliyle İşletilenler):

  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü

  • Osmangazi Köprüsü

  • Avrasya Tüneli

  • Kuzey Marmara Otoyolu (Gebze-Hadımköy hattı)

  • İzmir Otoyolu (Gebze-İzmir arası)

Bu yollar "Yap-İşlet-Devret" modeliyle özel şirketler tarafından işletildiği için bayram dönemlerinde de geçiş ücretleri alınmaya devam edecek.

Bayram trafiğinin yoğunlaşmasıyla birlikte bazı güzergâhlarda ciddi trafik oluşabileceği tahmin ediliyor. Ücretli ve ücretsiz yollar arasında ayrım yapmak, hem bütçenizi hem de zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilir. Uygulama yürürlüğe girdiğinde E-Devlet ve KGM'nin resmi sitesi üzerinden duyurular yapılacak.

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