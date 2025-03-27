Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2025 güncel liste

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?

2025 Ramazan Bayramı öncesinde, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprülerin bayram boyunca ücretsiz olması bekleniyor. Bu uygulama genellikle bayramın ilk gününden bir gün önce gece yarısı başlıyor ve bayramın son gününü takip eden sabah saatlerine kadar devam ediyor.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi karar açıklandığında yürürlüğe girmesi beklenen uygulamaya göre:

🟢 Ücretsiz Olacak Yollar (KGM Sorumluluğunda):

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Anadolu Otoyolu (İstanbul-Ankara hattı)

Gebze-Orhangazi-İzmit çevre yolları (KGM kapsamında olan kısımlar)