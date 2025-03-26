Kızının ceza aldığını duyan Deniz Akkaya bayram etti!

Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'nün kendisini balkona kilitlediği iddiasıyla savcılığa gidip şikayetçi oldu. Davanın karar duruşması dün İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde görüldü.



KIZINA İKİ YIL HAPİS

Mahkeme, Ayşe'yi "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak, yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu kararla birlikte Ayşe, 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.



KARARA SEVİNDİ

Akkaya, evladının aldığı cezayı "Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla beni kadınlık onurumu bana geri teslim eden, hakim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum" sözleriyle paylaştı. Akkaya'nın adliye muhabiri basın çalışanlarını belgeli haberleri nedeniyle hedef alıp "O..." kelimesini kullandı.

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