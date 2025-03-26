2025 Arefe günü kargolar açık mı? 29 Mart Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo çalışma saatleri

2025 Arefe günü için sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 30 Mart ve 2 Nisan arasında kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak. Peki 29 Mart 2025 Arefe günü kuryeler dağıtım yapacak mı? Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilenler.