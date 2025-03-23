Yalova'da içme suyu soruşturması! "Kimyasal muhtar" Yüksek Tutuk görevden atıldı

Yalova'da Şubat ayının ilk günlerinde, Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy-Kadıköy bölgesindeki Yeşil Körfez Su Birliği içme suyu regülatör havuzu, yoğun bir köpük tabakasıyla kaplanmıştı.
Cumhuriyet Savcılığı, sabotaj ihtimaline karşı soruşturma başlatırken, aralarında Kurtköy muhtarı Yüksel Tutuk'un da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan numunelerde suya temizlik kimyasalları karıştırıldığı anlaşıldı. Muhtar ile aynı köyden Selçuk Akbaba, tutuklandı. Yalova Valiliği, bu olay sonrası muhtar Tutuk'u görevden uzaklaştırdı.
Muharrem DOĞANTEZ