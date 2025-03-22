Saraçhane’deki izinsiz CHP eyleminde polise saldırı! 97 şüpheli gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak, "Yıkın geçin!" dedi. Özel'in bu çağrısı sokakları karıştırdı.
Saraçhane'de 6, ODTÜ'deki saldırılarda 1 polis başından yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Polislerimiz, sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde, 2911 sayılı Kanun'a muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride toplanan marjinal gruplar polise saldırdı. Gruptan polislere, meşale, su şişesi ve tahta gibi materyallar atıldığı görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.
Gruptan bazıları Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler tarafından polis ekiplerine su şişesi, tahta parçaları ve meşale gibi materyaller atıldı.
Polis ekipleri ise, zaman zaman biber gazı sıkarak grubu uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Marjinal örgütler izinsiz olmasına rağmen CHP'li Özel'in çağrısı üzerine bugün de Saraçhane'de sokağa indi ve polise saldırdı.
Göstericiler ellerindeki taşları polise attı.