CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi! Gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.
Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.
560 MİLYAR TL'LİK YOLSUZLUK
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sebep olan İBB'deki yolsuzluğun 560 milyar TL olduğu bildirildi.
Takvim.com.tr operasyonun detaylarını ve yaşananları anbean aktarıyor...
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfına ilişkin hazırlanan MASAK raporuna ulaşıldı.
Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Başsavcılığın talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı hakkında hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.
Raporda, şüpheli Çalışkan'ın SGK verilerine göre 4A kapsamında 2004-2025 yılları arasında muhtelif tarihlerde "Genel Müdür, Denetçi, Danışman (Müşavir), Dernek, Vakıf, Birlik ve STK Başkan ve Üst Düzey Yöneticisi, Proje Yöneticisi" çalışma ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında 2018-2023 yılları arasında farklı tarihlerde "Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri" iş kolunda sigorta priminin yattığı kaydedildi.
Çalışkan'ın 2019'da Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'nin yüzde 50 ortaklık payına sahip olduğu, 2022'den itibaren de Reform Enstitüsü Danışmanlık AŞ'de yöneticilik kaydı bulunduğu aktarılan raporda, bankacılık transfer bilgilerinde lira cinsinden transferlerinde dönem dönem artışlarla birlikte 2024'te alıcısı olduğu para transferleri ile göndericisi olduğu GBP para transferlerinin işlem hacmindeki artışın genel mali profiliyle uyumsuzluk taşıdığı ifade edildi.
Raporda, Çalışkan'ın 2024'te bir alıcıya 16 milyon 753 bin lira tutarında 385 bin sterlin gönderdiği, paranın kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, aynı yıl yakın tarihte hesaplarına Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'den farklı tutarlarla toplam 5 milyon 910 bin lira, Gürsel Avşar isimli kişiden de 2 milyon 135 bin lira para transferi yapıldığı anlatıldı.
Çalışkan'ın para transferinde bulunduğu bazı kişilerin çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları olduğu, bunların arasından kimilerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.
Raporda, Reform Vakfının faaliyet alanının "Sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri" olduğu, yöneticilerinin Necati Özkan, Evren Balta ve İsmail Doğan Subaşı'ndan oluştuğu, para transfer ilişkisinde bulunduğu Murat Yeğen isimli kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı olduğu bilgisine de yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında "gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanı, beyanında, 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğini şüpheli Murat Ongun'un gerçekleştirdiğini söyledi.
Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan terör soruşturması sürüyor.
Soruşturmada, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 11 Şubat 2025'te terör örgütüne ait yayın organına verdiği röportajda, CHP'nin İstanbul'daki seçimleri, DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yaptığı iş birliği ile kazandığını söylediği belirlendi.
HDK'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre, Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) benzeri ve terör örgütünün meclisi niteliğinde olduğuna işaret edilerek, söz konusu röportajın bu kapsamda itiraf niteliğinde olduğu kaydedildi.
İSTANBUL'DA 55 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATLI BULUNDU
Soruşturmada, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının bir kısmının terör örgütüyle iltisaklı olduğu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimi'nden birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları kaydedildi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütüyle irtibatlarının bulunduğu aktarılırken, bu kişilerden bazılarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında da adli delillendirme işlemlerine devam edildiği vurgulandı.
İBB ÇALIŞANI GİZLİ TANIĞIN İFADESİ
"Gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanının beyanları da soruşturma dosyasına girdi.
Gizli tanık, 2024 Yerel Seçimleri'nde, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğinin şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Ayrıca gizli tanık, ifadesinin devamında, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsünün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu anlattı.
"PKK ŞÜPHELİSİ KAMUOYUNU İMAMOĞLU LEHİNE YÖNLENDİRDİ" İDDİASI
Soruşturmada, şüpheli Azad Barış ile şüpheli Resul Emrah Şahan'ın çok sayıda buluşmalarının tespit edildiği, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House danışmanlık ve anket araştırma şirketi üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildiği belirlendi.
Soruşturmada hazırlanan bilgi notunda ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Anlatılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında, CHP’nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında, şüpheli Azad Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı." şeklinde ifadelerin olduğu dokümanlar ele geçirildi.
Başsavcılık tarafından İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan terör soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi sahibi olan şüpheli Azad Barış hakkında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden savcılığa gönderilen bilgi notu ve HTS raporuna ulaşıldı.
Bilgi notunda, şüpheli Barış'ın HTS kayıtlarında, hakkında terör örgütünden adli işlem kaydı bulunan 312 kişiyle iletişiminin olduğu tespitine yer verildi.
Barış'ın, "PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyor olabileceği"ne dair değerlendirmede bulunulan yazıda, şüphelinin 2020-2024 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı Şahan'la 17 kez irtibat kurduğu, 2023-2024'te ise 354 ortak baz kaydı olduğu bilgisi yer aldı.
AZAD BARIŞ VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA 253 ORTAK BAZ KAYDI TESPİTİ
Notta, Barış'ın 4 Aralık 2021'de İBB Başkanı İmamoğlu'yla 2 kez irtibat kurduğu, 1 Aralık 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında ise HTS ortak baz kayıtları incelendiğinde toplam 253 ortak baz kaydının olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.
Barış'ın, şüphelilerden İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la 25 Mayıs 2021'de 2 kez irtibat kurduğu, 1 Aralık 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında ise HTS ortak baz kayıtları incelendiğinde 20 ortak baz kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheli Azad Barış'ın 2019 ve 2020'de şüpheli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la 5 kez irtibat kurduğu ve 1 ortak baz kaydı bulunduğu belirlenirken firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'la Aralık 2023-Mart 2024 tarihleri arasında 11 ortak baz kaydı olduğu tespit edildi.
HDP GENEL MERKEZ EK BİNASININ GAYRİMENKUL KAYDI ŞÜPHELİNİN ADINA ÇIKTI
Barış'ın mevcut SGK ve iş yeri bilgilerine göre Ağustos 2022'den sonra düzenli ve resmi bir geliri bulunmadığı, iş yeri olmadığına ilişkin tespitlere yer verilen yazıda, buna rağmen adına kayıtlı 2 araç ve 3 gayrimenkul kaydının bulunduğu, bunlardan bir tanesinin de HDP Genel Merkez ek binası olduğu, şahsın bu araç ve gayrimenkulleri edinmesinin resmi kazancına göre mümkün olmadığı kaydedildi.
Yazıda, şüphelinin hesabından çok fazla döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği, HDP ile olan tapu devri sırasında mevduat miktarının nasıl 21 milyon liraya yükseldiğinin gelen veriden anlaşılamadığı aktarıldı.
31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE BARIŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI
Yazıda, Barış'ın HDP içinde aktif görevde olması nedeniyle yapılan işlemin muvazaalı ve işleme konu paranın kaynağının şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı." şeklinde ifadelerin olduğu dokümanların ele geçirildiği bilgisine de yazıda yer verildi.
HTS TUTANAĞI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Barış'la ilgili hazırlanan HTS tutanağı da soruşturma dosyasına gönderildi.
Barış'ın ayrıca 2015 yılında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Feza Gazetecilikle görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen tutanakta, HDP'nin İstanbul İl Başkanlığıyla da görüştüğü bilgisi yer aldı.
HTS tutanağında, Barış'ın PKK/KCK terör örgütüyle iltisakı tespit edilen bazı kişilerle farklı tarihlerde görüşme yaptığı da kaydedildi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.
HABERİM YOK YALANI
Suç örgütü liderliği ile suçlanan İmamoğlu'nun ifade verme işlemi yaklaşık 4 saat sürdü. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.
İmamoğlu'nun ifadesinde sorulara cevap vermekten kaçtığı, yanıt vermeyi kabul etmediği öğrenildi. İmamoğlu iddialara ilişkin, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İmamoğlu, “Geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” karşılığını verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.
İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında ifade verecek.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüphelinin bankalardaki kasalarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.
Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.
Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.
AVM'DEN RÜŞVET İSTEDİĞİ İDDİASI
Öte yandan iddialara göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik, "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, bir AVM'nin sahiplerini tehdit etti. Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmiş, AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürülmüştü.
TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA BIRAKMIŞ
Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve kaçmadan önce kendisini evde göstermek için cep telefonunu eşinin çantasına bıraktığı belirtildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu Yıldız'ı saklandığı yerde yakaladı. İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'inde ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
Ankara Valiliği'nden de benzer bir açıklama geldi ve 25 Mart'a kadar her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur.
Bu kapsamda ilimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00’den, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59’a kadar yasaklanmıştır.
Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Valilikten yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul genelinde 19 – 23 Mart tarihleri arasında her türlü gösteri, toplanma ve basın açıklaması Valiliğimizce yasaklanmıştır. Halkımızın huzur ve refahı için alınan bu karar, ilgili birimlerimiz tarafından kararlılıkla uygulanmaya devam etmektedir.
Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda- devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek- hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. Eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir.İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır.Öte yandan vatandaşlarımızın, izinsiz gösterilerde protestocu gruplar içerisinde yüzlerini maskeyle gizlemeye çalışan provokatörlere karşı duyarlı olmaları, kendilerini emniyet güçlerimizle karşı karşıya getirebilecek her türlü olaydan kaçınmaları, şehrimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis nezaretinde hastaneye getirilen şüphelilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun kapıyı açan Ongun'a gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.
Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.
İMAMOĞLU'NUN İFADESİNİ TERÖRLE MÜCADELE ALACAK
"PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltı kararı bulunan İmamoğlu'nun, bu soruşturmaya ilişkin ifadesinin ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınacağı öğrenildi.
87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda temin edilen MASAK raporları uyarınca, Ongun'un mal varlığına savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.
Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 87 şüpheliden bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ‘itirafçı’ olmak istedikleri ve bildiklerini anlatmak üzere savcılık ve kolluk birimlerine başvuru yaptıkları öğrenildi.
YENİ OPERASYONLAR BAŞLAYABİLİR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan söz konusu şüphelilerin itirafları doğrultusunda yeni operasyon dalgasının başlayabileceği ileri sürülüyor. İtirafçı olmak isteğinde oldukları anlaşılan söz konusu şüphelilerin, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri öğrenildi.
İMAMOĞLU 2 KEZ İFADE VERECEK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınacağı, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez ifadesinin alınacağı öğrenildi.
soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri tespit edildi.
Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek, müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.
AVM sahiplerine, söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde şüpheliler tarafından İBB Meclisi'nde 197 milyon lira para cezası kesildiği, AVM'nin depreme dayanıklı olduğuna ilişkin rapor alındığı da belirlendi.
Belediyenin para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürülürken, İdare Mahkemesi'nin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşıldı.
ERTAN YILDIZ'IN KAÇIŞ PLANI
Firari şüpheli Ertan Yıldız'ın ise hakkındaki soruşturmayı bildiği ve kendisine "evde görünümü vermek" için cep telefonunu eşinin çantasına koyarak, yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvurduğu değerlendirilen Yıldız'ın, illegal yollardan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.
Tanık beyanına göre, firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden "AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı" aldırma tehdidiyle 5 milyon avro rüşvet istedikleri, parayı alamamaları üzerine belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında alınmasının ardından prokovasyona soyunan CHP'li vekiller olay çıkardı. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili vekillerin bulunduğu sıraya su şişesi fırlattı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheli Ali Nuhoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.
Düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen paralar, polis kamerasınca kayıt altına alındı.
Şüpheli Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lira ile yakalanırken, Nuhoğlu'nun iş yerinde ise 1,3 milyon dolar bulundu.
Polis kamerasınca kaydedilen görüntüde, ayrıca Nuhoğlu'nun kapı açması ve paraların yerlerini göstermesi yer alıyor.
Şüphelilerden Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi.
Kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı ortaya çıkan Bağdatlı'nın, KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri tespit edilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin en son alınacağı öğrenildi.
Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.
Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından bazı sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları çerçevesinde paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi.
18 MİLYON 647 BİN 269 PAYLAŞIM YAPILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonrası 37 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Sosyal medya platformu X üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra bugün saat 06.00'ya kadar konu ile ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görüldü. Bu paylaşımların yüzde 66'sının isimli hesap, yüzde 34'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.
"Kent Uzlaşısı" pazarlıklarında adı geçen CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı.
87 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.
Örgütlü suçlar yönünden yürütülen soruşturmada ise 83 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüpheliden 7'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda bugün temin edilen MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA YÖNELİK İKİNCİ SORUŞTURMA
Başsavcılıkça yapılan daha sonraki açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul genelindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Bu arada, İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.
ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BAŞLADI
Devam eden çalışmalarda, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 87'e yükseldi. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirilirken, bazı şüphelilerin kontrollerinin de çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Gözaltındaki 87 zanlının emniyetteki işlemleri başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sebep olan İBB’deki yolsuzluğun 560 milyar TL olduğu bildirildi.
Soruşturmada, aralarında 106 kişinin bulunduğu Medya A.Ş, Kültür A.Ş, KİPTAŞ, İSPARK şirketleriyle bağlantılı isimler yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada, bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
SAĞLIK MUAYENESİ EMNİYET BİNASI HARİCİNDE YAPILDI
Gözaltına alınan bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları kullanmaları sağlanmakta olup söz konusu bu durumun kolluk birimince tutanak altına alındığını ifade eden savcılık, doktor muayenelerinin kolluk görevlisinin olmadığı bir odada ve emniyet binası haricinde yapıldığını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı.
Başsavcılıkça, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirildi.
Bazı şüphelilerin de kontrollerinin çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlının emniyetteki işlemleri başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 84'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon devam ediyor.
Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin, 22 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.
Gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Öte yandan örgüt yöneticilerinden biri konumunda bulunduğu öne sürülen şüphelilerden Murat Ongun'un da gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
"Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker."
'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.
İstanbul Valiliği, kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığını açıkladı.
Öte yandan birçok cadde ve sokağın araç trafiğine kapatılması kararı alındığı belirtildi.
İŞTE KAPATILAN YOLLAR
1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),
2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)
3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar
4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar
5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar
6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar
7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar
8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı.
İstanbul yerel seçimleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı, soruşturmaların da halen devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği anlaşılmaktadır."
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.
Yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi:
"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."
SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ OLMAK, RÜŞVET VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şüphelilerin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir.
Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattının Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
İstanbul Emniyeti'nin bulunduğu Vatan Caddesi'ne çıkan yollar ve metro istasyonları "güvenlik önlenmeleri" nedeniyle kapatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin adrese teslim usulsüz ihaleleri sonrası geçtiğimiz haftalarda harekete geçmişti.
Savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından Medya AŞ'nin Şişli'deki merkezinde arama yapılmıştı.
Şirketten ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edilmiş ve bilgisayarlara el konulmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan'ın ve basın danışmanı Murat Ongun'un da gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun evinde polisler tarafından arama yapıldı.
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. İmamoğlu'nun avukatları da hastaneye geldi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen yolsuzluk operasyonu çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı alındı.
Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.