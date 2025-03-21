Saraçhane’deki izinsiz CHP eyleminde polise saldırı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası dün marjinal gruplar İstanbul, Ankara ve İstanbul'da polise saldırdı. Yaptığı çağrıyla sokakları karıştıran CHP Genel Başkan Özgür Özel bugün yine sokak çağrısı yaparak, "Yıkın geçin!" dedi.

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Saraçhane'de 6, ODTÜ'deki saldırılarda 1 polis başından yaralandı.

CANLI ANLATIM 20:41 21 Mart 2025 SARAÇHANE'DE POLİSE SALDIRI Marjinal örgütler izinsiz olmasına rağmen CHP'li Özel'in çağrısı üzerine bugün de Saraçhane'de sokağa indi ve polise saldırdı.



Göstericiler ellerindeki taşları polise attı.