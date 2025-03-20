CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İmamoğlu İnşaat’a el konuldu

İMAMOĞLU VE İBB'YE İKİ AYRI SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA YÖNELİK İKİNCİ SORUŞTURMA

Başsavcılıkça yapılan daha sonraki açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul genelindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Bu arada, İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.

ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Devam eden çalışmalarda, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 87'e yükseldi. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirilirken, bazı şüphelilerin kontrollerinin de çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gözaltındaki 87 zanlının emniyetteki işlemleri başladı.