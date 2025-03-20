CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! ODTÜ’de polise taşlı saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokağa indi.
ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI
Saraçhane'de 6 polisi yaralayan provokatörler milletin 560 milyar TL'sini hortumlayanları savunmak için ODTÜ'de polise taşla saldırdı.
Özel'in çağrısı sonrası dakika dakika yaşananları aktarıyoruz...
ODTÜ'de toplanan grup kırdıkları kaldırım taşlarını polise fırlattı.
Başını CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın çektiği muhalif siyasiler ise polise göstericilere müdahale etmeme çağrısı yaptı.
Özel’in sokak çağrısının ardından Ege Üniversitesi'nde toplanan kalabalık, polise saldırmaya başladı.
ODTÜ'te bir araya gelen marjinal gruplar ise polise taşlarla saldırdı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:
"İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."