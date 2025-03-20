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CHP'li Özgür Özel'in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! ODTÜ'de polise taşlı saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokağa indi. Saraçhane'de 6 polisi yaralayan provokatörler milletin 560 milyar TL'sini hortumlayanları savunmak için ODTÜ'de polise kaldırım taşlarıyla saldırdı. Başını CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın çektiği muhalif siyasiler ise polise göstericilere müdahale etmeme çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 23:03 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 23:18
CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! ODTÜ’de polise taşlı saldırı

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    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokağa indi.

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    ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI
    Saraçhane'de 6 polisi yaralayan provokatörler milletin 560 milyar TL'sini hortumlayanları savunmak için ODTÜ'de polise taşla saldırdı.

    ODTÜ'de polise taşlı saldırı!

    Özel'in çağrısı sonrası dakika dakika yaşananları aktarıyoruz...

    CANLI ANLATIM
    23:14 20 Mart 2025
    KALDIRIM TAŞLARIYLA SALDIRI

    ODTÜ'de toplanan grup kırdıkları kaldırım taşlarını polise fırlattı.

     


    Başını CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın çektiği muhalif siyasiler ise polise göstericilere müdahale etmeme çağrısı yaptı.

    22:58 20 Mart 2025
    POLİSE TAŞLI SALDIRI

    Özel’in sokak çağrısının ardından Ege Üniversitesi'nde toplanan kalabalık, polise saldırmaya başladı.

     

     

     

    ODTÜ'te bir araya gelen marjinal gruplar ise polise taşlarla saldırdı. 

    22:11 20 Mart 2025
    6 POLİS YARALANDI

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti.

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

    "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."