İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı.
GÖZALTI KARAR VERİLDİ
Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu kampanya direktörü Necati Özkan hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan. (Takvim.com.tr)
Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.
İmamoğlu'nun konutunda arama yapılıyor. (DHA)
EVİNDE ARAMA YAPILIYOR
İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldığı öğrenildi.
USULSÜZ İHALELER İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin adrese teslim usulsüz ihaleleri sonrası harekete geçmişti.
Savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından Medya AŞ'nin Şişli'deki merkezinde arama yapılmıştı.
Şirketten ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edilmiş ve bilgisayarlara el konulmuştu.