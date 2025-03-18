"Fatoş Mila" isminin verilmesine itiraz eden Doğukan Dudaroğlu’nu mahkeme haklı buldu!

İş insanı Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon arasındaki çekişmeli boşanma davası halen sürerken, "bebek isminin" değiştirilmesine ilişkin açılan dava sonuçlandı.



Dudaroğlu ile Alara Mildon arasındaki bebek ismi davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada Doğukan Dudaroğlu, eski eşi Alara Mildon'un bebeğin adını kendisinin bilgisi ve onayı dışında koyduğunu ve bu tercihin kendisini rencide etme amacı taşıdığını savundu. Özellikle "Fatoş" isminin Mildon'un annesinin adı olduğunu, bu ismi istemediğini defalarca belirtmesine rağmen seçildiğini öne sürdü.



Mahkeme, Doğukan Dudaroğlu'nun talebini haklı bularak 'Fatoş' isminin bebeğin adından çıkarılmasına karar verdi. Çocuğun ismi nüfus kayıtlarında 'Zeynep Lia' olarak değiştirildi. Mahkeme, isim değişikliğinin çocuğun üstün yararı doğrultusunda olduğuna hükmetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN