Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu

Ege Denizi'nde saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre, sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-03-16 18:07:19
|36.43333
|24.80083
|7.0
|MW
|4.1
|Ege Denizi
|Detay
|2025-03-16 16:48:49
|36.81139
|29.32
|6.98
|ML
|1.3
|Seydikemer (Muğla)
|Detay
|2025-03-16 16:39:21
|36.00972
|36.32028
|9.78
|ML
|3.0
|Altınözü (Hatay)
|Detay
|2025-03-16 16:24:17
|37.89306
|36.19333
|7.63
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|Detay
|2025-03-16 16:22:23
|38.2575
|38.58806
|7.28
|ML
|2.1
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2025-03-16 16:21:06
|38.25917
|38.81944
|6.86
|ML
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2025-03-16 15:51:04
|38.25083
|38.80806
|7.0
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2025-03-16 15:16:50
|38.62167
|26.71139
|12.05
|ML
|1.5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir)
|Detay
|2025-03-16 14:55:44
|37.08583
|25.90778
|7.0
|ML
|2.3
|Ege Denizi