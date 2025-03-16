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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 18:24 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 18:25
Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu

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Ege Denizi'nde saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre, sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-16 18:07:19 36.43333 24.80083 7.0 MW 4.1 Ege Denizi Detay
2025-03-16 16:48:49 36.81139 29.32 6.98 ML 1.3 Seydikemer (Muğla) Detay
2025-03-16 16:39:21 36.00972 36.32028 9.78 ML 3.0 Altınözü (Hatay) Detay
2025-03-16 16:24:17 37.89306 36.19333 7.63 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-03-16 16:22:23 38.2575 38.58806 7.28 ML 2.1 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-03-16 16:21:06 38.25917 38.81944 6.86 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-16 15:51:04 38.25083 38.80806 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-16 15:16:50 38.62167 26.71139 12.05 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir) Detay
2025-03-16 14:55:44 37.08583 25.90778 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
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