Türkiye’nin gururu Zehra Akkaya işlenmiş gıdalar hakkındaki çalışmasıyla yankı uyandırdı!

14 Mart Tıp Bayramı'nda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalından Öğr. Gör. Dr. Zehra Akkaya, göğsümüzü kabarttı. Genel olarak bilinmesine rağmen, işlenmiş gıdaların kaslarda yağlanmaya nasıl sebep olduğunu bilimsel olarak kanıtlayan Akkaya'nın "İşlenmiş Gıdaların Kas-İskelet Sistemi Üzerindeki Etkileri" konulu çalışması, uluslararası düzeydeki bilimsel çevrelerde ve uluslararası basın yayın organlarında büyük bir araştırma olarak yer aldı.



650 KİŞİLİK ÇALIŞMA

Araştırmasına dair bilgi veren Akkaya, şunları anlattı:

Diz kireçlenme riski olan ancak henüz hastalığın klinik, radyografik bulguları gelişmemiş 650'den fazla birey üzerinde, çalışmaya katılmadan önceki yıl boyunca tükettikleri işlenmiş gıdalar ile uyluk (kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan kemik) MR görüntüleri üzerinde çizgili kaslardaki yağlanma derecesi arasındaki ilişkiyi değerlendirdim. Sonuçlarımız, vücut kitle indeksi, günlük diyetteki toplam kalori miktarı, yaş, cinsiyet, ırk, fiziksel aktivite düzeylerinden bağımsız olarak, işlenmiş gıda tüketimi daha fazla olan bireylerin, uyluk kaslarında daha çok yağlanma olduğunu gösterdi. Proje, The Financial Times, The Independent, Newsweek, The New York Post gibi dünyanın saygın gazetelerinde, uluslararası birçok basın kuruluşunda yer aldı. Ülkemi ve Ankara Üniversitesini her fırsatta, en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarıma devam edeceğim. BURCU ŞEN