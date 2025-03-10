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Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki provakasyona sert tepki! Muhalefete sert uyarı: Fitne ateşine odun taşınmamalı

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Suriye'deki provokasyona tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Suriye'de mezhep kavgası isteniyor. Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 18:34
Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki provakasyona sert tepki! Muhalefete sert uyarı: Fitne ateşine odun taşınmamalı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Saat 15.20'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ramazan'ı Şerif dayanışmamızı perçinlediğimiz, kardeşliğimizi yücelttiğimiz, paylaşmanın lezzetine erdiğimiz müstesna zamanlardır. Gerek belediyelerimiz, gerek kamu kurumlarımız, gerek vakıf ve derneklerimiz gerekse hayırseverlerimiz Ramazan'ın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bu konuda tüm yerel yönetimlerimizi tüm sivil toplum kuruluşlarını içtenlikle tebrik ediyorum. Bu Ramazan'ı daha sakin ve sevinçli karşıladık. Suriye Ramazan ayını korkusuz yaşıyor. Filistinli kardeşlerimiz ilk kez Ramazan'ı üzerine bomba yağma korkusu olmadan geçiriyor. Bu Ramazan'ın ülkemizle birlikte tüm bölgemizde barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

SURİYE'DEKİ PROVOKASYONA SERT TEPKİ: MEZHEP KAVGASI İSTENİYOR

Biz herkes için barış istikrar dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi ve inanç ayrımı üzerinden gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor.

"SURİYE SAHASINDA HASSASİYET SÜRÜYOR"

Suriye'de terör eylemleri yaşandı. Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun hassasiyetini koruduğunu biliyoruz.

Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Suriye'de mezhep kavgası isteniyor.

Bölgede acımız da sevincimiz de ortak. Bizler binlerce yıllık bu coğrafyada birlikte yaşamış ve aynı kaderi paylaşmış i,insanlarız. Hepimiz birbirimizin hamisi, dostu kardeşiyiz. Birbirimize düşersek bizi kimse koruyamaz. Kimsenin mezhebiyle ilgilenmiyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ: FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMAKTAN VAZGEÇMELİ

Muhalefet en azından böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan vazgeçmeli. Türkiye'de yeni fay hatları oluşmamalı.

"AB İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Videokonferans vasıtasıyla katıldığımız Avrupa birliği toplantısında güvenlik ve savunma konularını ele aldık. Türkiye'nin ilk günden itibaren izlediği dengeli tutarlı ve ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor. Rusyasız veya Ukraynasız bir barışın asla kalıcı olmayacağını her fırsatta vurguluyoruz. Avrupa birliği ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

"BU YIL DAHA GÜÇLÜ BÜYÜYECEĞİZ"

Geride bıraktığımız dönemde ekonomide umut verici haberler aldık. Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak bu yıl daha da güçlü bir büyüme sergileyeceğiz. Borç yükümüz hafifledi. Risk primimiz düştü. Reel sektörün ekonomiye olan güveni yükselmeye başladı. İstihdam oranlarımız yükseliyor. Enflasyonla mücadelede de önemli mesafe aldık. Şubat ayında enflasyon %39'a geriledi. Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. Geçmiş hükümetlerimiz döneminde başardığımız gibi inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz. Düşüş hızlandıkça vatandaşlarımızın alım gücü de artacaktır. Hem doğum yardımları hem de emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ile ilgili teklifimiz bugün grubumuz tarafından Meclis başkanlığımıza sunulmuştur. Biz muhalefetten farklı olarak kendimizi değil milletimizi düşünüyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye hedeflerimize ulaşmak için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Dış politikadaki tartışmalar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi.

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