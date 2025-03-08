Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ibadetinin sona erdiği ve ardından kutlanan dini bir bayramdır. Bu bayram,Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü kutlanır. Halk arasında "Şeker Bayramı" veya "İftar Bayramı" olarak da adlandırılan bu bayram, sevdiklerinizle bir araya gelmenin ve toplumsal hoşgörü değerlerinin pekiştirildiği bir zamandır. Peki Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte detaylı bilgiler…