PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

Ramazan Bayramı’nın tarihi ve tatil süresi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Dini görevlerin yerine getirileceği bu özel günlerde, sevdiklerimizle birlikte keyifli bir tatil fırsatı da sunulacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte bayram tatilinin tarihi ve süresi hakkında merak edilenler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 08:01 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 08:01
2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ibadetinin sona erdiği ve ardından kutlanan dini bir bayramdır. Bu bayram,Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü kutlanır. Halk arasında "Şeker Bayramı" veya "İftar Bayramı" olarak da adlandırılan bu bayram, sevdiklerinizle bir araya gelmenin ve toplumsal hoşgörü değerlerinin pekiştirildiği bir zamandır. Peki Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte detaylı bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN AYININ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek.

↪ Arefe Günü 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor.

↪ Bayramın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar,

↪ İkinci günü 31 Mart Pazartesi,

↪ Üçüncü günü ise 1 Nisan Salı günü olacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar için oruç ve ibadetlerin yanı sıra Ramazan Bayramı'nın tarihi de merak konusu. Güncel Ramazan haberleri için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

↪ Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti
Türk Telekom
Kadınlara destek yağacak! Erken emeklilik imkanı, evde çalışana vergi avantajı....
Başkan Erdoğan’dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi
Trabzonspor’da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş’in elini kolunu bağladı | 11’de Zubkov müjdesi
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti! Ön otopsi raporu tamamlandı
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte en güçlü formül
Başkan Erdoğan mezun astsubaylara seslendi: Ordumuz yeni bir güç kaynağı elde etti
Trump’tan Rusya’yı hedef aldı: Ateşkes olana kadar yaptırım düşünüyorum
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Durum tamamen kontrol altında
Türkiye’nin ilham veren güçlü kadınları Turkuvaz Medya’da bir araya geldi
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Birliğine çağrı: Hedefimiz tam üyelik! | Avrupa’nın güvenliği Türkiye ile planlanmalı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a bir dava bir soruşturma!
Trump Trudeau’yu resmen ağlattı! Kanada Başbakanı küfür kıyamet konuşmadan sonra gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan’ın Türkiye’si Avrupa’nın vazgeçilmezi! Le Monde yazdı: Masada tek bir ülkeye ihtiyaç var
CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor! Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş’a yanıt: 6 ay önce Adnan gelebilir dedi
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e nükleer mektup
Vedat Milor ve Kent Lokantası gerçeği... Ticaret Bakanlığı neden inceleme başlattı? Açıklama geldi
Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı