SGK 5 kanser ilacını daha geri ödeme kapsamına aldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
HANGİ HASTALIĞIN İLAÇLARI LİSTEDE
İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçlarının yer aldığı belirtildi.