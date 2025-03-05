PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni'nde iki lider arasında geçen samimi diyalog gülümsetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 21:58 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 22:29
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan’dan yok mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)

Başkan Erdoğan ve Aliyev 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)

IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI AÇILDI
Ziyaret kapsamında, 25 Eylül 2023'te Erdoğan ve Aliyev tarafından temeli atılan Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)

İKİ LİDER ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG
Başkan Erdoğan'ın, "Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu?" sorusu üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "BOTAŞ'da zaten Azerbaycanlı" cevabı gülümsetti.

İki lider arasında gülümseten diyalog!

Aliyev'in bu yanıtı iki liderin samimi ilişkisini ve bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan ve Aliyevden Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız GardaşBaşkan Erdoğan ve Aliyevden Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalar: "Yanındayız Gardaş"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş
CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’in topu attığı Mansur Yavaş patladı: Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan’dan yok mu?
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yapılan usulsüzlükler
Kayıp Ece Gürel’in akrabasından mobbing iddiası: Zorla istifa ettirdiler
CHP’de İşportacı Adnan kavgası! Mansur Yavaş’ın emaneti partiyi karıştırdı... En az 70 vekil Özgür Özel’e kırmızı kart çekti
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı
Suriyeliler evlerinde küle dönmüş cesetler buldu! Diktatör Esad yüzünden yıllarca ihbar edemediler
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı
Ece Gürel Müge Anlı’da aranıyor! Aileyi şüphelendiren detay! Kan izi mi bulundu?
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’a 27 yıl hapis şoku | Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırmıştı
Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler
Öcalan’ın Silah bırak çağrısına PKK’dan ilk yanıt! Mustafa Karasu Örgütü feshedeceğiz deyip şart koşmaya kalktı: Özerklik sabotajı
En ucuz araç fiyatları belli oldu! 2025 Mart ayı 1 milyon TL altı sıfır otomobiller: Fiat, Hyundai, Opel...
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti