PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat tahribatı

Postmodern darbe olarak siyasi tarihe geçen 28 Şubat 1997’deki kararların Türkiye’ye maliyeti, yıkıcı oldu. Sadece ekonomik maliyeti bile 250 milyar doları buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat tahribatı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen ve toplumsal hafızada derin izler bırakan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 28 yıl geçti. 'Bin yıl sürecek' denilerek uygulamaya sokulan sürecin, ekonomik, sosyal ve eğitim hayatındaki etkileri yıkıcı etkiler meydana getirdi.

Doğrudan veya dolaylı ekonomik maliyeti 250 milyar doları buldu.
1997-2000 arasında sermaye kesimine 34 milyar dolar faiz ödendi.
Dolar/TL paritesi 5,5 kat, faiz giderleri 9,4 kat arttı.

BAŞÖRTÜLÜYE ZULÜM
Türkiye ekonomisinin büyüme hızı yavaşladı ve 1998'i yüzde 3,1 büyümeyle kapattı.
Binlerce başörtülü öğrenci okullarından uzaklaştırıldı.
Katsayı uygulamasıyla eğitimde fırsat eşitliği ortadan kaldırıldı.
STK'lar kapatıldı, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakları ihlal edildi.
1997-2001 arasında 11 bin öğretmen istifa etmek zorunda kaldı.
3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi. 11 bin 890'ı disiplin cezası aldı.
4 bin 625 MEB personeli fişlendi.
İmam Hatipler ve Meslek Liseleri değersizleştirildi.
Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, istifaya zorlanmıştı. HARUN SEKMEN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?
EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ ÇİFT PROMOSYON | İki maaş alana en az 21 bin 704 TL! Kimler yararlanabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Kaos tetikçisi The Economist’ten küstah manşet! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!
Cimbom’a kart piyangosu! Galatasaray - Konyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?