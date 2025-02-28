Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat tahribatı

Türkiye'nin siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen ve toplumsal hafızada derin izler bırakan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 28 yıl geçti. 'Bin yıl sürecek' denilerek uygulamaya sokulan sürecin, ekonomik, sosyal ve eğitim hayatındaki etkileri yıkıcı etkiler meydana getirdi.



Doğrudan veya dolaylı ekonomik maliyeti 250 milyar doları buldu.

1997-2000 arasında sermaye kesimine 34 milyar dolar faiz ödendi.

Dolar/TL paritesi 5,5 kat, faiz giderleri 9,4 kat arttı.



BAŞÖRTÜLÜYE ZULÜM

Türkiye ekonomisinin büyüme hızı yavaşladı ve 1998'i yüzde 3,1 büyümeyle kapattı.

Binlerce başörtülü öğrenci okullarından uzaklaştırıldı.

Katsayı uygulamasıyla eğitimde fırsat eşitliği ortadan kaldırıldı.

STK'lar kapatıldı, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakları ihlal edildi.

1997-2001 arasında 11 bin öğretmen istifa etmek zorunda kaldı.

3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi. 11 bin 890'ı disiplin cezası aldı.

4 bin 625 MEB personeli fişlendi.

İmam Hatipler ve Meslek Liseleri değersizleştirildi.

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, istifaya zorlanmıştı. HARUN SEKMEN