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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 15:33 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 15:33
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ziyaret etti

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İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi beş yerinden bıçaklayarak öldüren iki saldırgan B.B. ile U.B. yakalanarak tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım.



BAKAN GÖKTAŞ AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı X üzerinden bir fotoğraf paylaşan Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da vahşice hayattan koparılan evladımız Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ahmet Mattia evladımızın mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

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