28 Şubat mağduru Saliha Tokgöz Başkan Erdoğan’ın desteğini anlattı

"ABLA RECEP TAYYİP ERDOĞAN SENİ ARIYOR"

Valizlerini alarak Edirne'den arkadaşlarıyla birlikte Saraçhane'deki İBB binasına geldiklerini aktaran Tokgöz, şunları kaydetti:

"Hepimiz 17-18 yaşlarındaydık. Binaya girdik, başkanın odasını sorduk ve özel kalemine ulaştık. Belediye Başkanıyla görüşmek istediğimizi söyledik. Özel kalem, 'Şu anda Başkan Bey burada değil. Telefon numaralarınızı bırakın, dönünce sizi ararız.' dedi. O an hepimizin umudu kırılmıştı çünkü bir daha geri dönüş yapılmayacağını düşündük. Herkes valizlerini alıp memleketine döndü. O dönem cep telefonları bu kadar yaygın değildi. Biz de öğrenciydik ve cebimizde cep telefonu yoktu, ev telefonumuzu bırakmıştık. Eve döndüğümde akşam yemeği saatleriydi, saat 21.00'e geliyordu. O sırada ev telefonu çaldı. Kız kardeşim açtı ve 'Abla, Recep Tayyip Erdoğan seni arıyor.' dedi. Şu anda anlatırken bile hala çok duygulanıyorum çünkü gerçekten büyük çıkmazdaydık. Hemen telefona koştum. Kendimi tanıttım. Sağ olsun, 'Bugün İBB'ye gelmişsiniz. Ben Karagümrük maçındaydım, o yüzden kusura bakmayın, bu saatte sizi arıyorum.' dedi. O an gerçekten dilim tutuldu çünkü normal çalışma saatlerinin dışında yoğun gün geçirmesine rağmen kendi özel zamanında bizi aramıştı."

Başkan Erdoğan (Arşiv)

"O DESTEKLE MÜCADELEMİZE DEVAM ETTİK"

Tokgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üniversitede yaşadıkları mağduriyeti anlattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İnanın, beni başından savmadan belki 40 dakikadan fazla dinledi. O da kendi kızlarının benzer sıkıntılar yaşadığından bahsetti. Sonra, 'Size nasıl yardımcı olabilirim?' diye sordu. Ben de arkadaşlarımın ekonomik çıkmazda olduğunu, çoğunun okulu bırakma noktasına geldiğini, bu davada devam edip edememe ikilemi yaşadıklarını aktardım. Kendisi sağ olsun, 'Ben talimat vereceğim. Yarın özel kaleme uğrayıp zarfınızı alabilirsiniz.' dedi. İnanır mısınız, arkadaşlarımın çoğu umudunu yitirmişti. Üniversiteyi kazanıp zor şartlarda gelmişlerdi ve hayalleri sönmek üzereydi. Onlar adına çok daha fazla sevindim. Belki o dönemde benim o kadar ihtiyacım yoktu ama birçok arkadaşım bu bursla uzun süre eğitimine devam edebildi. Ertesi gün hemen gidip zarfımızı aldık. Müjdeyi arkadaşlarıma verdim. Onlar, 'Nasıl olsa başkan bize dönmez.' diye umutsuz şekilde memleketlerine gitmişti. Haber verdiğimde yaşadıkları mutluluk anlatılamazdı. O destekle mücadelemize devam ettik."