28 Şubat mağduru Saliha Tokgöz Başkan Erdoğan’ın desteğini anlattı

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağından dolayı arkadaşlarıyla birlikte mağdur olan Saliha Tokgöz, yaşadıklarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sağladığı desteği anlattı.
Türkiye yakın tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak anılan 28 Şubat süreci, aradan geçen yıllara rağmen bıraktığı derin izlerle hafızalarda tazeliğini koruyor.
"Bin yıl sürecek" denilen postmodern darbenin gölgesinde büyüyen bir nesil, eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda türlü zorluklarla mücadele etti.
Başörtüsü yasağı, o dönemin en çok tartışılan ve binlerce gencin hayallerini yarıda bırakan uygulamalardan biriydi.
48 yaşındaki 4 çocuk annesi Saliha Tokgöz, 1995 yılında büyük umutlarla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümü'ne kaydoldu.
28 Şubat Mağduru Saliha Tokgöz (Fotoğraf: AA)
İlk yıl her şey normaldi, başörtüsüyle derslerine giriyor, geleceğe dair hayaller kuruyordu ancak 28 Şubat 1997'de yaşananlar, onun ve binlerce başörtülü öğrencinin hayatını altüst etti.
Yıllarca süren mücadeleden sonra Tokgöz, eğitimini pes etmeden 1998'de tamamladı ve 2020'de 19 Mayıs Üniversitesi Ebelik Bölümü'nden lisans diplomasını aldı.
O sürecin zorluklarını ve çektiği maddi sıkıntıları, arkadaşlarıyla birlikte dönemin İBB Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle atlatan Tokgöz, şimdi ilk yardım eğitmeni olarak görev yapıyor. Tokgöz, geçmişin izlerini hala unutmasa da gelecekten umutlu.
"GERÇEKTEN BÜYÜK ÇIKMAZDAYDIK"
Saliha Tokgöz, üniversiteye ilk başladığı yılda her şeyin normal olduğunu, başörtüsüyle derslere girdiğini ancak eğitiminin ikinci yılında birdenbire kısıtlamaların başladığını, derslerden atıldıklarını ve sınavlara alınmadıklarını söyledi.
Üniversite rektörünün başörtülü öğrencilere yönelik direktifinden sonra derslere giremediklerini anlatan Tokgöz, "Birçok arkadaşım peruk takmaya, başörtüsünü çıkarmaya zorlandı. O süreçte ben bunların hiçbirini yapmadım. Yapmadığım için hiçbir sınava giremedim ve o şekilde sınıfta kaldım. Bu noktada çok fazla mağduriyetlerimiz oldu." dedi.
Birçok arkadaşının bu baskılar sonucunda travma yaşadığını dile getiren Tokgöz, psikolojik olarak yıpranan bir arkadaşının hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Tokgöz, bazı arkadaşlarının yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden eğitimlerini bırakma aşamasına geldikleri bir dönemde o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp sorunlarına çözüm bulma umuduyla İstanbul'a geldiklerini söyledi.