Dünyanın en büyük uçağını ilk kez Türk kadın kaptan uçuracak!

Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağının kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu. Yıldırım büyük bir başarıya imza atarak, Emirates Havayolları'nda A380'nin kaptan pilotluğunu yapmaya başladı. THY Teknik'te staj yaptığı dönemde gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar veren, eğitimlerinin ardından THY'nin Airbus filosunda ikinci pilotluğa başlayan Yıldırım, kariyerine Dubai'de devam etme kararı aldı.



HAYATIMIN PARÇASI

Yıldırım'ın yaklaşık 12 yıl önce başladığı gökyüzü kariyerini bugün dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı A380'de kaptan pilot koltuğuna oturrak en üst seviyeye çıkardı.



Duygularını paylaşan Yıldırım "12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Kaptan Gökçe Kübra Yıldırım uzun mesafeli uçuşlarda kullanılan en büyük uçağa kaptan olmakla büyük de sorumluluk üstlendi.



A380'NİN ÖZELLİKLERİ

Airbus A380, en geniş gövdeli yolcu uçağıdır. Ağırlığı 560 ton'dur.

A380 ilk uçuşunu ilk ticari uçuşunu 25 Ekim 2007 günü Singapur - Sidney arası yaptı.

A380, geniş gövdeli uçak sektöründe 853 yolcu kapasitesi ile yeni bir sınıf oluşturur.

Standart konfigürasyonda 525 yolcu, tamamı ekonomi sınıfı olarak düzenlenmesi durumunda 853 yolcuya kadar taşıma kapasitesi arttırılabilir.

