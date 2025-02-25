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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den skandal iddialarda bulunan Fatih Altaylı'ya sert tepki: Sahiplerin gelsin!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendisi hakkında skandal açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya sert tepki gösterdi. Şahin, özellikle kendisinin tarafsız olmadığını ve başkanlık vasıflarını yerine getirmediğini söyleyen Altaylı için "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış. Sahiplerin gelsin" dedi.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 17:10
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den skandal iddialarda bulunan Fatih Altaylı’ya sert tepki: Sahiplerin gelsin!

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    RTÜK geçtiğimiz günlerde haber kanallarına inceleme başlattığını duyurmuştu. Resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde "olumlu olaylar" olmadığı algısı yaratılıyor." diye belirtilmişti.

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    Öte yandan açıklamada bazı haber sunucularının da inceleme kapsamında olduğu ifade edilmişti.

    RTÜK'ten yapılan bu açıklamanın ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı Youtube kanalından yaptığı bir yayında skandal ifadeler kullandı.

    CHP yandaşı Fatih Altaylı (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Fatih Altaylı (Ekran görüntüsü)

    Altaylı yayınında "İstiyorlar ki, her tarafta pembe haberler olsun. Kaan uçağı uçmak üzere, 7. nesil savaş uçağımız muazzam işler yapıyor. İHA'larımız Ukrayna'yı kurtardıkları gibi şimdi şurayı da kurtarıyor, burayı da" demişti.

    CHP yandaşı Fatih Altaylı (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Fatih Altaylı (Ekran görüntüsü)

    CHP YANDAŞI FATİH ALTAYLI'DAN SKANDAL SÖZLER

    Bununla da yetinmeyen Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi hakkında yaptığı paylaşımı eleştirerek "Peki sen RTÜK Başkanı'nın tarafsız olduğunu, başkanlık özelliklerine haiz olduğunu ve bunları yerine getirdiğini mi düşünüyorsun?" demişti. Altaylı, Ebubekir Şahin'in 3-4 yıldır farklı amaçlarının olduğunu iddia etmişti.

    CHP yandaşı Fatih Altaylı (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Fatih Altaylı (Ekran görüntüsü)

    JETONLU İFTİRA AYGITI
    Fatih Altaylı'nın skandal açıklamalarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Şahin, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!" dedi.

    "Sahiplerin gelsin" diyen Ebubekir Şahin, "Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın" ifadelerini kullandı.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in X paylaşımıRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in X paylaşımı

    "SAHİPLERİN GELSİN"
    İşte Şahin'in açıklamalarının tamamı:

    Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.

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    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den skandal iddialarda bulunan Fatih Altaylı’ya sert tepki: Sahiplerin gelsin!
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