RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den skandal iddialarda bulunan Fatih Altaylı’ya sert tepki: Sahiplerin gelsin!

Bununla da yetinmeyen Fatih Altaylı , RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'in AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi hakkında yaptığı paylaşımı eleştirerek "Peki sen RTÜK Başkanı'nın tarafsız olduğunu, başkanlık özelliklerine haiz olduğunu ve bunları yerine getirdiğini mi düşünüyorsun?" demişti. Altaylı, Ebubekir Şahin'in 3-4 yıldır farklı amaçlarının olduğunu iddia etmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in X paylaşımı

"SAHİPLERİN GELSİN"

İşte Şahin'in açıklamalarının tamamı:

Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.