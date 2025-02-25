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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e geçmiş olsun telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vucic’in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 19:12 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 19:14
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e geçmiş olsun telefonu!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI
    Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye'nin Sırbistan'da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

    Başkan Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
    Başkan Erdoğan görüşmede, Vucic'in 8 Şubat'ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

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