Başkan Erdoğan’a AK Parti Gençlik Kolları’ndan erken gelen doğum günü hediyesi!

Toplantının sonunda, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş , yaklaşan doğum günü dolayısıyla Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti (AA)

AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti (AA)

Basketbol topunu alan Başkan Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.

Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından, "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." paylaşımında bulundu.