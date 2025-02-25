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Başkan Erdoğan'a AK Parti Gençlik Kolları'ndan erken gelen doğum günü hediyesi!

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, doğum günü dolayısıyla Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

AA AA
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 23:23 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 23:52
Başkan Erdoğan’a AK Parti Gençlik Kolları’ndan erken gelen doğum günü hediyesi!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti.

    AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti (AA)AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti (AA)

    Toplantının sonunda, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yaklaşan doğum günü dolayısıyla Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

    Başkan Erdoğan'a erken gelen doğum günü hediyesi!

    AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti (AA)AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Erdoğan'a basketbol topu hediye etti (AA)

    Basketbol topunu alan Başkan Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.

    Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından, "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." paylaşımında bulundu.

    Başkan Erdoğan AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık ettiBaşkan Erdoğan AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti
    Başkan Erdoğan AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti

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