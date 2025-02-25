Adana’da güpegündüz dehşet! 22 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi

Adana Kozan'da önce arkadaş olan ancak aralarında husumet bulunan Orhan Akçasu ve Muzaffer A. çevre yolunda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. Muzaffer A. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Orhan Akçasu'yu (22) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



Vatandaşlar tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Akçasu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, Muzaffer A. da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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