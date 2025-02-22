Yüzü yanmış halde bulunan Ünlü Rus rapçi Victoria Lerman’ın sır dolu ölümü!

Ünlü TikTok fenomeni Rus rapçi Victoria Lerman (32), feci şekilde hayatını kaybetti. Genç fenomen, 9 Şubat gecesi erkek arkadaşı tarafından banyoda ölü halde bulundu. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk raporda, Lerman'ın saatlerce musluktan akan kaynar suyun altında kaldığı, vücudunda şiddetli yanıklar oluştuğu, kaynar suyun etkisiyle bilincinin kapandığı ifade edildi.



Genç fenomenin ölümü kayıtlarda "kaza sonucu ölüm" olarak değerlendirildi. Yakın çevresi olayın cinayet olduğunu iddia etti. Victoria Lerman'ın sevgilisinin uyuşturucu kullandığı ve cenazeye katılmadığı belirtildi.

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