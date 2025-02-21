Nasuh Mahruki’nin davasında karar verildi: Eski AKUT başkanına 11 ay hapis

İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

Eski AKUT başkanı Nasuh Mahruki (AA)

'SUÇLAMALARI KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Bir önceki celse duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında Mahruki'nin cezalandırılmasını talep etti.

Bugün İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şüpheli Nasuh Mahruki ve avukatı katıldı. Nasuh Mahruki savunmasında beraatini talep ederek, "Söylediğim şeyleri akademik çevreden herkes söylüyor doğru bir şeyi konuşuyorum. Ayrıca paylaşımlarım yanıltıcı değildir, benim yorumlarımdır suçun unsurları oluşmamıştır mütalaayı kabul etmem mümkün değildir beraatimi talep ederim. Vatansever biriyim halkıma canımı verecek kadar milletimi çok seviyorum böyle bir suçlama beni çok kızdırıyor."dedi

11 AY HAPİS

Mahkeme heyeti şüpheli Nasuh Mahruki'nin savunmasının ardından davayı karara bağladı. Mahkeme Nasuh Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.